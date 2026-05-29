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Enrique Riquelme carga contra Florentino Pérez y contra las obras del estadio Santiago Bernabéu

Enrique Riquelme carga contra Florentino Pérez y contra las obras del estadio Santiago Bernabéu

Enrique Riquelme carga contra Florentino Pérez y contra las obras del estadio Santiago Bernabéu / Europa Press

Enrique Riquelme carga contra Florentino Pérez y contra las obras del estadio Santiago Bernabéu

Europa Press

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El empresario alicantino Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, expresó este viernes en una entrevista a Europa Press que "pensaba que Florentino Pérez iba a sacar ese gran Florentino del pasado" pero ha visto que su proyecto es "ir contra" él. Además, ha cargado contra las obras del Santiago Bernabéu asegurando que "el daño ya está hecho", que "está muy lejos de ser el mejor estadio del mundo" y ha recalcado que no entiende cómo se pudo invertir 1.700 millones de euros en una infraestructura sin licencia.

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