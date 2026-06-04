Florentino Pérez adelanta el fichaje de Mourinho y Enrique Riquelme promete a Haaland y Rodri / Europa Press

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Florentino Pérez adelanta el fichaje de Mourinho y Enrique Riquelme promete a Haaland y Rodri

El candidato a ser reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha anunciado este miércoles por la noche la contratación del portugués José Mourinho como entrenador. Por su parte, Enrique Riquelme, el otro candidato a las elecciones del día 8 de junio, ha sido entrevistado en 'El Hormiguero', donde ha anunciado que los futbolistas del Manchester City Erling Haaland y Rodri jugarán en el Real Madrid si gana las elecciones. (Fuente: Europa Press / DPA / Florentino Pérez)