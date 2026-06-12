Mourinho regresa al Real Madrid / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mourinho regresa al Real Madrid

El técnico portugués José Mourinho se ha convertido este jueves en el nuevo entrenador del Real Madrid, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2029, para comenzar así su segunda etapa al frente del banquillo madridista, el que ya dirigió entre 2010 y 2013. Así lo ha acordado la Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida este jueves y presidida por Florentino Pérez. (Fuente: Europa Press / La Liga) Más información