Mir recurrirá la sentencia que le condena por agresión sexual: "Sigo confiando en la Justicia" / Europa Press

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Mir recurrirá la sentencia que le condena por agresión sexual: "Sigo confiando en la Justicia"

El futbolista Rafa Mir ha anunciado a través de un mensaje en redes sociales que recurrirá la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia que le condena a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en el domicilio del jugador de Bétera. (Fuente: Europa Press/Instagram) Más información