Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Cucurella: "Estoy muy agradecido por todo lo vivido en la cantera del FC Barcelona"

Declaraciones del defensa de la selección española Marc Cucurella. Criado en La Masia, respeta "las opiniones" que vengan desde la afición del FC Barcelona por jugar en el Real Madrid. "Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que me han dado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas y creía que este era mi paso más oportuno", comentó.