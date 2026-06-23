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Una tormenta repentina suspende el entrenamiento de la selección española

La lluvia ha hecho que el último entrenamiento de la selección española en Estados Unidos se tenga que suspender. Se encontraban en la sesión de trabajo en su campamento base en Chattanooga, en Georgia, cuando les ha sorprendido una repentina tormenta. Así corrían los jugadores para no mojarse, tras recibir la orden de retirada del seleccionador Luis De la Fuente. Pudieron continuar con su entreno bajo cubierto.