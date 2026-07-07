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Del sufrimiento a la locura: la afición argentina estalla de alegría en Alicante tras la remontada ante Egipto

Del sufrimiento a la locura: la afición argentina estalla de alegría en Alicante tras la remontada ante Egipto

Del sufrimiento a la locura: la afición argentina estalla de alegría en Alicante tras la remontada ante Egipto / Rafa Arjones

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Del sufrimiento a la locura: la afición argentina estalla de alegría en Alicante tras la remontada ante Egipto

Rafa Arjones

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Cientos de aficionados argentinos tiñeron de albiceleste el Casco Antiguo de Alicante. Ni el 0-2 en contra apagó los cánticos ni la confianza en su selección. La remontada frente a Egipto desató una explosión de alegría que convirtió el centro de la ciudad en una auténtica fiesta.

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