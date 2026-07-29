Cucurella es un hombre de palabra y se tatúa a de Luis de la Fuente en el brazo izquierdo / Europa Press

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Cucurella es un hombre de palabra y se tatúa a de Luis de la Fuente en el brazo izquierdo

El futbolista y campeón del mundo con España, Marc Cucurella, ha compartido con todos sus seguidores de Instagram el proceso por el cual ha cumplido la promesa que hizo antes de la disputa de la Copa del Mundo de fútbol, cuando dijo que si ganaba el torneo se tatuaría la cara del seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Poco más de una semana después de vencer a Argentina en la final y conseguir la segunda estrella para España, Cucurella ha subido a su cuenta de Instagram una publicación en la que se puede ver como el tatuador, Joaquín Ganga, realizaba el tatuaje prometido en el brazo izquierdo del futbolista. (Fuente: Europa Press / RFEF / Instagram)