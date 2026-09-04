Marcos Llorente se retira de la 'Roja' pese a ganar el Mundial / Europa Press

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Marcos Llorente se retira de la 'Roja' pese a ganar el Mundial

El futbolista español Marcos Llorente ha anunciado su retirada de la selección nacional pese a tener aún 31 años y haber ganado este verano el Mundial. El jugador del Atlético de Madrid ha asegurado que la decisión ya la tenía tomada" tanto si entraba como si no en la convocatoria definitiva del entrenador Luis de la Fuente para ese torneo en Norteamérica. (Fuente: Europa Press / RFEF) Más información