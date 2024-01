La mayoría de las personas suele guardar una cantidad de dinero en efectivo en casa para hacer frente a situaciones imprevistas o emergencias. Es habitual tener reservado un monto modesto en algún lugar seguro del hogar para asegurar un acceso rápido y conveniente cuando se requiera.

Este dinero, al estar fuera del sistema bancario, no está sujeto a supervisión ya que no se registra en ninguna entidad financiera y, por lo tanto, escapa al control de las autoridades. Si se acumula una gran cantidad de efectivo en casa, podría incluso incurrir en una infracción legal por mal uso de fondos. Por esta razón, el Banco de España aconseja no guardar grandes sumas de dinero, sino solo lo necesario para el día a día.

