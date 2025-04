Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha avisado de que se impondrán aranceles adicionales del 50% a las importaciones desde China si Pekín no da marcha atrás y retira la tarifa de represalia del 34% adicional sobre los productos estadounidenses. "Tengo un gran respeto por China, pero no pueden hacer esto", ha asegurado. (Fuente: The White House)