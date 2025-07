Declaraciones del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien este jueves ha declinado valorar el 'Informe 'Presente y futuro de la juventud española', de la Fundación BBVA e Ivie, cuya principal conclusión es que la incorporación laboral más tardía de los jóvenes elevará su jubilación a los 71 años en cuatro décadas. "No conozco el informe, pero me han dicho que la estimación es para el año 2065. Yo me contento con tener una previsión para el año que viene", ha expresado el gobernador. Por otro lado, se ha referido a la falta de vivienda en España, problemática acusada por un "exceso de demanda extraordinario, que va a ir probablemente a más en los próximos años" y en cuya solución deben trabajar "los tres niveles de la administración pública", que han de "estar orientados a incentivar y expandir" la oferta de inmuebles. "Este es el nudo gordiano", ha concluido.