Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya dado este viernes su aprobación a la OPA sobre Banco Sabadell. Torres ha animado a los accionistas de la entidad catalana a "sumarse" al que ha calificado como "el proyecto más atractivo de la banca europea", y hacerlo "en unas condiciones muy favorables", pues con la fusión lograrían un beneficio por acción "un 25% superior al que obtendrían en caso contrario", ha asegurado. "La unión de dos bancos que se encuentran hoy en su mejor momento y que son tan complementarios tiene una lógica incontestable", ha defendido. (Fuente: BBVA)