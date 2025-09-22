El BBVA mejora su OPA sobre el Sabadell un 10 % y ofrece una contraprestación enteramente en acciones / Europa Press

El consejo de administración de BBVA ha decidido mejorar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell un 10% modificando su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones. De este manera, los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, dado que la operación sería fiscalmente neutra en ese caso, ha explicado la entidad. (Fuente: BBVA y Europa Press)