Alex Domínguez

Alejandro Bañón (Colegio de Registradores): «Se están aprobando más del 80 % de los registros de pisos turísticos»

Es el primer alicantino al frente del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana, que reúne a los responsables de inscribir y, por tanto, dar sello de legalidad a todas las compraventas de inmuebles y todas las operaciones empresariales. Bañón defiende la labor social que realizan en terrenos como la lucha contra el blanqueo o a la hora de ayudar a los afectados por catástrofes a demostrar sus derechos de propiedad. También asegura que el registro de alquileres turísticos está ayudando a controlar esta actividad.