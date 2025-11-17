Así son los ensayos para construir el nuevo cohete español Miura 5 / INFORMACIÓN

Así son los ensayos para construir el nuevo cohete español Miura 5

La empresa ilicitana PLD Space está operando a pleno rendimiento sus infraestructuras de ensayos en el Aeropuerto de Teruel, donde dispone de más de 155.000 metros cuadrados de superficie con 10 bancos de pruebas para MIURA 5. Estas instalaciones, diseñadas y gestionadas íntegramente por la compañía, representan la mayor capacidad privada de testing de lanzadores en Europa y un activo estratégico dentro del modelo de integración vertical de PLD Space. La disponibilidad de este espacio es clave para que la compañía ponga en marcha en el primer trimestre del próximo año la campaña de lanzamiento del Miura 5, su nuevo cohete. Más información