El sector de la construcción celebra su Día Mundial con una cifra de crecimiento superior al 4% / Europa Press

El sector de la construcción celebra su Día Mundial con una cifra de crecimiento superior al 4%

El sector de la construcción en España está de celebración. Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de esta industria, un actor clave en la expansión económica nacional. Las previsiones indican un crecimiento superior al 4% en 2025, superando el ritmo estimado del PIB nacional. Unos datos que resultan del trabajo de empresas como OBRAMAT, que desde 2006 ha invertido más de 500 millones en sus almacenes de España y Portugal. En el marco de esta efeméride, la compañía ha presentado los resultados del 'Estudio Demoscópico sobre el Sector de la Reforma y la Construcción en España', elaborado por AEI Xperience. Los datos sitúan a OBRAMAT como un referente del sector, reconocido por el 85% de los profesionales y recomendado por el 90% de los clientes. Con más de 7.000 colaboradores en sus almacenes, más de 50% de sus productos de origen nacional, y colaborando con proveedores locales por todo el territorio, la empresa refuerza su compromiso con la creación de empleo y el desarrollo de las regiones en las que opera.