Garamendi propondrá este miércoles a Lafuente (CEV) como nuevo vicepresidente de la CEOE / Europa Press

Declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado que este miércoles propondrá al Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la patronal el nombramiento del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, como vicepresidente de la CEOE. De esta forma, Lafuente sucederá a Salvador Navarro también en esta responsabilidad dentro de la CEOE. No obstante, Navarro continuará en la Junta Directiva de la CEOE y seguirá siendo presidente de la Comisión de Relaciones con Las Cortes. Respecto a las consecuencias de la dana, Garamendi ha asegurado que "todavía faltan ayudas" por recibir y cree que fiscalmente "se podría hacer más" y considera "fundamental" que se invierta "de una vez por todas en las infraestructuras necesarias": "Es una llamada a que se gestionen la cosas como tienen que ser para que la población de Valencia no tenga que sufrir lo que ya vivió".