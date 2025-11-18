Lafuente (CEV) muestra su respaldo a la CEOE: "Van a contar con todo nuestro apoyo" / Europa Press

Declaraciones del presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, quien ha señalado que la reunión de este martes con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se enmarca en la puesta en marcha de su proyecto para la CEV y ha señalado la importancia de visibilizar el apoyo de la CEOE. "Hemos cogido el relevo para ir más rápido todos", ha señalado. "Van a contar con todo nuestro apoyo en CEOE, como así ha sido siempre, desde el trabajo, desde la participación en todas las comisiones en las que podemos formar parte nosotros. El apoyo institucional lo hemos sentido siempre por parte del presidente de la CEOE y yo creo que es un momento de pistoletazo de salida de este proyecto", ha comentado.