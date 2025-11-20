Boluda reconoce el avance del Corredor Mediterráneo pero lamenta la "lentitud" / Europa Press

Boluda reconoce el avance del Corredor Mediterráneo pero lamenta la "lentitud"

Declaraciones del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha insistido en que "el Movimiento #QuieroCorredor no va a parar hasta que la infraestructura en su totalidad sea una realidad" y mantendrán su compromiso con "la vigilancia constante de que las promesas se cumplen y de que tanto la ejecución de la infraestructura como su dotación presupuestaria avanzan según lo previsto". Boluda ha subrayado que "el Corredor Mediterráneo se va a finalizar gracias al Movimiento #QuieroCorredor. "Es, quizás, pretencioso, pero lo que es seguro es que, sin nuestra acción, y sin nuestra presión, no estaría en el estado actual en el que se encuentra", ha remarcado. Así, ha reivindicado al empresariado como "motor de nuestro país". Más información