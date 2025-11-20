Boluda reconoce el avance del Corredor Mediterráneo pero lamenta la "lentitud"
Declaraciones del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha insistido en que "el Movimiento #QuieroCorredor no va a parar hasta que la infraestructura en su totalidad sea una realidad" y mantendrán su compromiso con "la vigilancia constante de que las promesas se cumplen y de que tanto la ejecución de la infraestructura como su dotación presupuestaria avanzan según lo previsto". Boluda ha subrayado que "el Corredor Mediterráneo se va a finalizar gracias al Movimiento #QuieroCorredor. "Es, quizás, pretencioso, pero lo que es seguro es que, sin nuestra acción, y sin nuestra presión, no estaría en el estado actual en el que se encuentra", ha remarcado. Así, ha reivindicado al empresariado como "motor de nuestro país".