Puente insiste en que en 2027 estará construido el Corredor Mediterráneo desde Almería

Declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este jueves que el Gobierno central cumplirá en 2027 "el compromiso de que de Almería hasta la frontera la infraestructura del Corredor Mediterráneo estará construida" y también ha asegurado que "la Comunitat Valenciana tendrá ese tren de Cercanías de alta velocidad que comunicará las tres capitales". Así lo ha explicitado durante el último Acto Empresarial del Movimiento #QuieroCorredor que ha congregado este jueves en el Roig Arena de València a cerca de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil. El ministro ha señalado en su intervención que no puede comprometer una fecha para la construcción completa de toda la infraestructura desde Algeciras hasta la frontera francesa porque "hay un tramo que es el Granada-Almería, que es el que está en el momento de menor madurez".