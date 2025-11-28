Torres (BBVA), tras la OPA: "Cerramos ese capítulo y no miramos atrás, miramos hacia adelante" / Europa Press

Declaraciones del presidente de BBVA, Carlos Torres, quien este viernes ha participado en la segunda edición del Foro Gran Vía, celebrado en la sala BBK de Bilbao, donde ha asegurado que la OPA a Banco Sabadell ha sido "una oportunidad perdida". "Una vez que no ha salido adelante, porque así lo han decidido los accionistas del Banco Sabadell en su mayoría, cerramos ese capítulo y no miramos atrás, miramos hacia adelante y miramos hacia adelante con un 'momentum' extraordinario", ha defendido, para a continuación destacar que la entidad bancaria está centrada en ejecutar su nuevo Plan Estratégico y no tanto en pensar en "otras operaciones", aunque no las ha descartado si surgen "oportunidades". Más información