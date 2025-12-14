Pedro Fernández

La ministra de Vivienda reclama más intervención pública para garantizar el acceso a un hogar

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció en Vigo el estreno de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda con la que el Gobierno pretende ampliar de forma estructural el parque público de alquiler asequible, comenzando por la ciudad olívica con la puesta a disposición de las primeras viviendas procedentes de la Sareb. En una entrevista, Rodríguez subrayó que se trata de un «cambio de paradigma» en las políticas públicas de vivienda, al apostar por una infraestructura pública permanente para garantizar el derecho constitucional a un hogar, frente a un mercado que «no funciona por sí solo». La ministra avanzó que el primer paquete incluirá 167 viviendas como proyecto piloto, con precios hasta un 35% por debajo del mercado en el caso de Vigo, y defendió la construcción de vivienda pública como eje central para frenar la escalada de precios, al tiempo que reclamó a la Xunta de Galicia la aplicación de la ley de vivienda para contener los alquileres y una mayor cooperación institucional para hacer frente a un problema que, dijo, afecta ya a la mayoría social. Más información