El turrón artesanal de Xixona afronta una campaña navideña "positiva" pese a un aumento de precios
Declaraciones de Primitivo Rovira Sanjuán de la fábrica de turrón Primitivo Rovira e Hijos, quien ha asegurado que el tradicional turrón de Xixona afronta una campaña de navidad muy positiva con respecto al año pasado aunque habrá un incremento en el precio de venta de un 3% más debido a la subida de costes de ingredientes como la almendra y el cacao. "Desde un primer momento las tiendas que venden nuestro turrón han estado muy animadas hasta haciendo más compra que el año pasado", ha asegurado Rovira Sanjuán, sexta generación de esta turronera, en las que ha señalado que las ventas ya son más habituales antes del mes de diciembre: "La gente se va acostumbrando a ser un poquito más previsora y a hacer sus compras antes".