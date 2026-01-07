El Gobierno plantea subir el SMI hasta los 1.221 euros al mes en 2026, sin tributación en IRPF / Europa Press

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a empezar a estudiar "seriamente" reglas de "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos. (Fuente: Europa Press/Ministerio de Trabajo) Más información