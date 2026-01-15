El IPC se moderó al 2,9% a cierre de 2025 pese a subir el precio de los alimentos / Europa Press

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y al comportamiento de los paquetes turísticos, cuyos precios subieron menos que en diciembre de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: EBS Y EUROPA PRESS)