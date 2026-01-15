Lafuente (CEV) llama a "reducir la polarización" y lograr un acuerdo en financiación autonómica / Europa Press

Declaraciones del presidente de la CEV, Vicente Lafuente, quien ha puesto en valor que "después de muchísimos años de reivindicación y salir a la calle por fin tenemos una propuesta encima de la mesa". Ante ello, ha llamado a "reducir la polarización" y ha mostrado la voluntad de ayudar al diálogo entre los diferentes partidos para lograr un acuerdo. "Somos una sociedad en la que nos sobra polarización y nos falta diálogo", ha indicado. "Yo creo que la sociedad valenciana se merece que los partidos principales intenten ponerse de acuerdo, que se haga sin la crispación que hemos tenido durante estos últimos meses", ha reivindicado. Para Lafuente, al presentar el modelo de financiación después de reunirse con ERC, "quizás puedan haber fallado algunas formas", pero ha pedido que esto no "desvirtúe el fondo" y ha pedido "intentar llegar a consensos" y "romper" confrontaciones.