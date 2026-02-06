Banco Sabadell nombra a Marc Armengol (TSB) nuevo consejero delegado / Europa Press

Banco Sabadell nombra a Marc Armengol (TSB) nuevo consejero delegado

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado proponer el nombramiento de Marc Armengol, actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del Grupo Banco Sabadell en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones en el banco al decidir, de común acuerdo, que es el momento "óptimo" para efectuar el relevo, ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). (Fuente: Europa Press / Banco Sabadell) Más información