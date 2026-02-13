El IPC cae seis décimas en enero, una más de lo esperado, y arranca 2026 en el 2,3% / Europa Press

El IPC cae seis décimas en enero, una más de lo esperado, y arranca 2026 en el 2,3%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). (Fuente: ebs y europa press)