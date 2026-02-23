El Puerto de Alicante abre una nueva línea hortofrutícola con Senegal tras la llegada del primer barco desde Dakar / Rafa Arjones

Nuevo paso del Puerto de Alicante en su estrategia para posicionarse como un hub agroalimentario de referencia. Y es que este mismo lunes ha estrenado una nueva línea de este tipo de mercancías con Senegal, una conexión marítima con Dakar que va a ser utilizada por productores hortofrutícolas españoles asentados en el país africano para distribuir su género por Europa. El primer barco ha atracado en la terminal de TMS, con más dificultades de lo previsto a causa de la niebla, en lo que supone la apertura de un enlace cuya periodicidad se ajustará a las necesidades de los citados productores. Más información