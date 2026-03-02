El precio del petróleo sube y las Bolsas europeas sufren fuertes caídas tras el ataque a Irán / Europa Press

El precio del petróleo se ha disparado más de un 9% antes de la apertura de las bolsas europeas tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial. Las bolsas europeas, por su parte, han registrado caídas en la apertura de hasta el 2,9% en el caso del IBEX 35. (Fuente: ebs/dpa/lusa/europa press)