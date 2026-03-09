Secciones

Es noticia
Responsabilidad penal MazónDana AlicanteBarcala caza "topo"Borrador arreglo escolarVecinos Miguel HernándezLesión ColominaNiño ataque perro
instagramlinkedin
Cuerpo señala que el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro

Cuerpo señala que el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro

Cuerpo señala que el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro / Europa Press

Cuerpo señala que el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha explicado que ya se están viendo "algunas consecuencias, más allá de los mercados energéticos, en el bolsillo de los españoles". En concreto, ha señalado que desde el inicio de la guerra el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro y el del gasóleo, cerca de 28 céntimos. (Fuente: Comisión Europea) Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents