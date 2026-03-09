El Ibex 35 se hunde más de un 3% en la apertura con el crudo y el gas disparados / Europa Press

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 3,17%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 17.000 enteros y a situarse en los 16.512,7 puntos a las 9.00 horas, tras una nueva oleada de ataques en Oriente Próximo que ha provocado que materias primas como el petróleo o el gas se disparen. (Fuente: ebs/dpa/lusa/europa press) Más información