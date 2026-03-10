Roig anuncia ventas de 41.900 millones en Mercadona / Europa Press

Roig anuncia ventas de 41.900 millones en Mercadona

Declaraciones del presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha presentado los resultados de Mercadona en 2025 con un beneficio de 1.729 millones de euros y unas ventas de 41.900 millones, un año que ha resaltado que es "histórico". También ha anunciado un nuevo modelo de tienda "por procesos" para que la compra sea "más ágil", con 59 establecimientos en 2026 con más espacio para frescos y un obrador central. Sobre el impacto en los precios por el conflicto de Irán, ha detallado que "dependerá" del coste de las materias primas y no de la empresa : "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos". En otro orden de cosas, ha manifestado que no contempla "en absoluto" comprar el Valencia CF: "Con el básquet ya tenemos bastante". Más información