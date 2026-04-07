Calviño anuncia que el BEI financiará proyectos energéticos para lograr la autonomía de Europa / Europa Press

Calviño anuncia que el BEI financiará proyectos energéticos para lograr la autonomía de Europa

Declaraciones de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, quien ha asegurado que el BEI "va a seguir jugando un papel fundamental financiando la mitad de los proyectos de infraestructuras energéticas, una de cada cinco plantas solares, uno de cada tres proyectos de energía eólica terrestre y la mayoría de los proyectos de energía eólica marina para que Europa pueda tener esa autonomía energética que es tan urgente en este momento". Más información