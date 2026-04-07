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Calviño anuncia que el BEI financiará proyectos energéticos para lograr la autonomía de Europa

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Calviño anuncia que el BEI financiará proyectos energéticos para lograr la autonomía de Europa / Europa Press

Calviño anuncia que el BEI financiará proyectos energéticos para lograr la autonomía de Europa

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Declaraciones de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, quien ha asegurado que el BEI "va a seguir jugando un papel fundamental financiando la mitad de los proyectos de infraestructuras energéticas, una de cada cinco plantas solares, uno de cada tres proyectos de energía eólica terrestre y la mayoría de los proyectos de energía eólica marina para que Europa pueda tener esa autonomía energética que es tan urgente en este momento". Más información

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