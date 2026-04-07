Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta

Declaraciones del presidente de Gestha, Carlos Cruzado, quien ha advertido sobre los errores más habituales en la presentación de la declaración y entre ellos uno de los más comunes es "no repasar el borrador, especialmente cuando se ve una cantidad a devolver", ha explicado. En este sentido Cruzado ha recomendado "revisar las deducciones autonómicas" y "comprobar si se tienen derecho a algunas ayudas". Más información