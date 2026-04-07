Secciones

Es noticia
Parque Central AlicanteBaja el paroDerrumbe hotel BenidormFaltan materias primasIncendio BenidormAmarres TorreviejaEl tiempo en Alicante
instagramlinkedin
Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

Gestha advierte de los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones del presidente de Gestha, Carlos Cruzado, quien ha advertido sobre los errores más habituales en la presentación de la declaración y entre ellos uno de los más comunes es "no repasar el borrador, especialmente cuando se ve una cantidad a devolver", ha explicado. En este sentido Cruzado ha recomendado "revisar las deducciones autonómicas" y "comprobar si se tienen derecho a algunas ayudas". Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents