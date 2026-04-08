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La campaña de la renta de este año será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios

La campaña de la renta de este año será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios

La campaña de la renta de este año será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios / Europa Press

La campaña de la renta de este año será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios

Europa Press

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La campaña de la renta ya está en marcha: los contribuyentes pueden presentar su declaración desde este 8 de abril y hasta el 30 de junio. Esta campaña será más corta de lo habitual e incluye muchos cambios para los contribuyentes. Hacienda va a reforzar sus mecanismos de control fiscal. Bizum, criptomonedas, neobancos, pisos turísticos y grandes patrimonios son las cinco áreas donde la Agencia Tributaria pondrá la lupa esta campaña. Aceptar el borrador de Hacienda sin revisarlo, no declarar todos los ingresos o no valorar la opción de tributación conjunta son algunos de los errores más habituales. Los expertos advierten de que la mayoría de los errores son fácilmente evitables. Más información

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