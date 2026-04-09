Vuelven a subir los precios del diésel tras el alto al fuego en Oriente Medio / Europa Press

Vuelven a subir los precios del diésel tras el alto al fuego en Oriente Medio

Imágenes de gasolineras en Valencia que mostraban esa subida del diésel tras el alto al fuego en la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. Los precios indicaban que el litro de diésel ya supera los dos euros en España. Además, imágenes del secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte, Carlos García, que atendía en una entrevista a Europa Press TV para valorar esta subida de precios que pueda afectar al sector y a la sociedad. Más información