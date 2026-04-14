El FMI rebaja su previsión de crecimiento mundial y mantiene un 2,1% para España en 2026 / Europa Press

El FMI rebaja su previsión de crecimiento mundial y mantiene un 2,1% para España en 2026

El conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta del país persa ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar a la baja su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2026, mientras que la tasa de inflación será sustancialmente más alta de lo estimado previamente, según el informe 'Perspectiva Económica Mundial', que abre la puerta al riesgo de recesión global en un escenario en el que la guerra causara un impacto más severo y persistente. (Fuente: Europa Press, EBS, CCTV+) Más información