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El oficio que movió el comercio en Alicante celebra su centenario con una exposición

El oficio que movió el comercio en Alicante celebra su centenario con una exposición

El oficio que movió el comercio en Alicante celebra su centenario con una exposición / Rafa Arjones

El oficio que movió el comercio en Alicante celebra su centenario con una exposición

Rafa Arjones

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Mucho antes de que llegara internet o el correo electrónico, la única forma que tenían las marcas de darse a conocer y colocar sus productos en las tiendas eran los agentes comerciales. Una figura a la que muchos, sobre todo aquellos que han estado al otro lado del mostrador, identifican con la sempiterna maleta en la que solían transportar las muestras -y los regalos- con los que trataban de convencer al tendero de turno de que comprara sus productos o se los recomendara a sus clientes, por encima de los de la competencia. Más información

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