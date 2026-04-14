El oficio que movió el comercio en Alicante celebra su centenario con una exposición / Rafa Arjones

El oficio que movió el comercio en Alicante celebra su centenario con una exposición

Mucho antes de que llegara internet o el correo electrónico, la única forma que tenían las marcas de darse a conocer y colocar sus productos en las tiendas eran los agentes comerciales. Una figura a la que muchos, sobre todo aquellos que han estado al otro lado del mostrador, identifican con la sempiterna maleta en la que solían transportar las muestras -y los regalos- con los que trataban de convencer al tendero de turno de que comprara sus productos o se los recomendara a sus clientes, por encima de los de la competencia. Más información