Las almazaras impulsan la denominación de origen del aceite de Alicante / Rafa Arjones

Las almazaras impulsan la denominación de origen del aceite de Alicante

Una denominación de origen para poner en valor la excelencia del aceite de oliva virgen alicantino. Eso es lo que pretenden, de entrada, 23 almazaras de la provincia, que se han unido en una asociación bajo la marca Olis d'Alacant, y que están tramitando la obtención de esta figura de protección para un sector que cuenta con una producción anual de 8.000 toneladas de aceite y que factura más de 40 millones de euros. De todo ello se ha hablado en la muestra de aceites celebrada en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), cita esta en la que el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha destacado el apoyo que presta el Consell a la agricultura. Más información