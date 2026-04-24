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Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de febrero

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de febrero

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de febrero / Europa Press

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de febrero

Europa Press

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El mercado hipotecario arranca el año con fuerza. En febrero, la firma de hipotecas sobre vivienda se disparó más de un 16% respecto al mismo mes del año pasado, hasta superar las 45.500 operaciones, marcando récord en 15 años para un mes de febrero, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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