Garamendi se pregunta por qué sube el paro "si las empresas necesitan gente" / Europa Press

Garamendi se pregunta por qué sube el paro "si las empresas necesitan gente"

Declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien se ha preguntado cómo sube el paro entre enero y marzo "si las empresas necesitan gente". Garamendi ha valorado los datos de desempleo que subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).