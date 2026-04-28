El paro sube en 231.500 personas hasta marzo, máximo desde 2013, y se destruyen 170.300 empleos / Europa Press

El paro sube en 231.500 personas hasta marzo, máximo desde 2013, y se destruyen 170.300 empleos

El paro sube con fuerza en España en el inicio del año. Entre enero y marzo, el número de desempleados aumenta en 231.500 personas, un 9,3% más que en el trimestre anterior. Al mismo tiempo, se han destruido más de 170.000 empleos, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor incremento del paro en un primer trimestre desde 2013, y de la mayor caída de la ocupación en este periodo desde la pandemia.