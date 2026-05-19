Pedro Fernández / Luisma Murias

La industria defiende su valor estratégico y la importancia de la autonomía

Defender el valor estratégico de la industria y reclamar a las administraciones que tengan en cuenta sus necesidades. Es la petición que lanzaron José Francisco Fernández, secretario general de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad en Reconversión); Francisco Puga, presidente de Delta Vigo, empresa del sector aeronáutico, automotriz y de defensa; y Eduardo Davila, presidente del Grupo Davila, referente en logística portuaria. Defendieron el peso de sus sectores en una mesa redonda moderada por Lara Graña, redactora jefa de FARO DE VIGO, en la que se abordó la importancia de aportar valor, de encaminarse hacia la autonomía productiva frente a las grandes potencias, como China, y de escuchar a los protagonistas antes de establecer normativas.