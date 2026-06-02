El paro cae en España en 36.323 personas en mayo y marca su menor nivel en este mes en 19 años / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El paro cae en España en 36.323 personas en mayo y marca su menor nivel en este mes en 19 años

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. (Fuente: M. Trabajo/ M. Migraciones/ Europa Press)