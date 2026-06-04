SpaceX fija un precio de 135 dólares por acción para la mayor salida a bolsa de la historia / Europa Press

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SpaceX fija un precio de 135 dólares por acción para la mayor salida a bolsa de la historia

SpaceX ha fijado un precio de 135 dólares para los más de 555 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su inminente salto al parqué para levantar unos 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros) en lo que será la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, otorgando a la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros). (Fuente: Europa Press, Space X, CCTV+)