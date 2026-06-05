DIRECTO | III Foro Económico y Social del Mediterráneo: «Retos inmobiliarios sostenibles» / INFORMACIÓNTV

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DIRECTO | III Foro Económico y Social del Mediterráneo: «Retos inmobiliarios sostenibles»

El Club INFORMACIÓN acoge este viernes 5 de junio, a las 10.00 horas, el III Foro Económico y Social del Mediterráneo bajo el título «Retos inmobiliarios sostenibles», una cita orientada al análisis, el debate y la reflexión sobre algunos de los grandes retos urbanos, sociales y económicos del territorio. En esta nueva edición, el encuentro pondrá el foco en la rehabilitación, la renovación del litoral y el papel de la colaboración público-privada en la transformación de los espacios urbanos.