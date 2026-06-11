El BCE sube los tipos en 25 puntos básicos, al 2,25%, ante las presiones inflacionistas por la guerra / Europa Press

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El BCE sube los tipos en 25 puntos básicos, al 2,25%, ante las presiones inflacionistas por la guerra

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves incrementar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, de forma que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%. (Fuente: Europa Press / EBS)