Patronal y sindicatos instan al Consell y Gobierno a negociar la financiación autonómica / Europa Press

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Patronal y sindicatos instan al Consell y Gobierno a negociar la financiación autonómica

Declaraciones del secretario general de UGT PV, Tino Calero, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, que han pedido al Gobierno central y a la Generalitat que se sienten a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana, a partir de una propuesta del Ejecutivo central que consideran "mejorable" y sobre la que instan a trabajar a ambas administraciones.